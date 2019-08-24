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 Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»
Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

 Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России
Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

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 Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

10:34   24 Августа 2019
Весь мир

Трамп после повышения пошлин на товары из Китая заявил о готовности к переговорам

Трамп после повышения пошлин на товары из Китая заявил о готовности к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп снова повысил пошлины на товары из Китая. После этого он заявил, что готов к переговорам с китайскими властями по торговой войне.  

«Я всегда открыт к переговорам», — заверил Трамп перед отлетом на саммит G7 во Францию.

Ранее президент США повысил с 1 сентября пошлины на ряд китайских товаров на 300 миллиардов долларов не на 10%, как планировалось, а на 15%. Кроме того, еще одна группа с 1 октября на 250 миллиардов долларов, которые в сейчас облагаются пошлинами в 25%, станут облагаться пошлинами в 30%

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Автор: Арсений Аскольский

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