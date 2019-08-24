Трамп после повышения пошлин на товары из Китая заявил о готовности к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп снова повысил пошлины на товары из Китая. После этого он заявил, что готов к переговорам с китайскими властями по торговой войне.

«Я всегда открыт к переговорам», — заверил Трамп перед отлетом на саммит G7 во Францию.

Ранее президент США повысил с 1 сентября пошлины на ряд китайских товаров на 300 миллиардов долларов не на 10%, как планировалось, а на 15%. Кроме того, еще одна группа с 1 октября на 250 миллиардов долларов, которые в сейчас облагаются пошлинами в 25%, станут облагаться пошлинами в 30%