«Союз МС-14» с роботом «Федором» не выполнил стыковку с МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту не смог в нужное время состыковаться с Международной космической станцией (МСК). Об этом пишет РИА Новости в субботу, 24 августа.

По данным корреспондента из Центра управления полетами, «Союз» подошел к станции ближе чем на 100 метров, затем завис у причального модуля и стал отходить от МКС. Сейчас корабль отвели на безопасное расстояние ;— 279 метров.

По словам источника агентства в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла послужить неполадка в системе стыковки «Курс». После инцидента руководители ракетно-космической отрасли и члены госкомиссии собрались на заседание. Следивших за стыковкой в ЦУПе журналистов попросили покинуть здание. Уточняется, что главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Центре не было.

Корабль #СоюзМС14 находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. pic.twitter.com/T621Kv196Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

Позже стало известно, что «Союз МС-14» попробуют пристыковать к МКС утром в понедельник, 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции.