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 Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

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9:43   24 Августа 2019
Россия

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.

Отмечается, что запуск произвели из акватории Баренцева моря и приполюсного района Северного Ледовитого океана. Макеты боевых блоков выполнили полный цикл полета и успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

В военном ведомстве отметили, что выполненные пуски подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Напомним, в мае 2018 года стратегический крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел запуск четырех баллистических ракет «Булава» из Белого моря. Они поразили цели, находящиеся на полигоне Кура на Камчатском полуострове.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны

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