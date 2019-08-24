Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.

Отмечается, что запуск произвели из акватории Баренцева моря и приполюсного района Северного Ледовитого океана. Макеты боевых блоков выполнили полный цикл полета и успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

В военном ведомстве отметили, что выполненные пуски подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

Напомним, в мае 2018 года стратегический крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел запуск четырех баллистических ракет «Булава» из Белого моря. Они поразили цели, находящиеся на полигоне Кура на Камчатском полуострове.