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Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

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9:21   24 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что Киев поднимет украинский флаг над Владивостоком. Такое заявление он сделал на странице в Facebook в субботу, 24 августа. 

По словам чиновника, Украина обязательно победит «в этой очередной украинско-российской битве». Так он прокомментировал слова лидера Франции Эммануэля Макрона о необходимости интеграции европейских стран и России и «единой Европе от Лиссабона до Владивостока».

«Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток!», — написал Омелян.

Министр добавил, что сто лет назад флаг Украины уже поднимался над Владивостоком. При это он не уточнил, что имеет в виду. Пост Омелян сопроводил роликом, где запускают беспилотник с открытками в честь Дня государственного флага страны. По его словам, запуск произошел в Горловке.  

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Автор: Арсений Аскольский

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