Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что Киев поднимет украинский флаг над Владивостоком. Такое заявление он сделал на странице в Facebook в субботу, 24 августа.

По словам чиновника, Украина обязательно победит «в этой очередной украинско-российской битве». Так он прокомментировал слова лидера Франции Эммануэля Макрона о необходимости интеграции европейских стран и России и «единой Европе от Лиссабона до Владивостока».

«Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток!», — написал Омелян.

Министр добавил, что сто лет назад флаг Украины уже поднимался над Владивостоком. При это он не уточнил, что имеет в виду. Пост Омелян сопроводил роликом, где запускают беспилотник с открытками в честь Дня государственного флага страны. По его словам, запуск произошел в Горловке.