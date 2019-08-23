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Кандидата на пост президента Туниса задержали по обвинению в коррупции

Кандидата на пост президента Туниса задержали по обвинению в коррупции

 Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть
22:59   23 Августа 2019
Весь мир

Кандидата на пост президента Туниса задержали по обвинению в коррупции

Кандидата на пост президента Туниса задержали по обвинению в коррупции

Одного из зарегистрированных кандидатов на пост президента Туниса Набиля Карави задержали по обвинению в коррупции. Задержание прошло 23 августа в столице Туниса, передает радиостанция Mosaique FM.

Обвинение в отмывании денег и уходе от налогов было предъявлено Карави и его родному брату. Сейчас оба находятся в следственном изоляторе.

Набиль Карави является крупным тунисским предпринимателем, он владеет оппозиционным телеканалом Nessma.

ЦИК Туниса в настоящее время зарегистрировал на выборы 26 кандидатов из 97 подавших заявки.

Официальное начало предвыборной кампании кандидатов назначено на 2 сентября. Голосование состоится 15 сентября, первые результаты огласят через два дня.

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Автор: Ольга Шпакова
#выборы #политика #тунис

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