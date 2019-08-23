Вишневский призвал не слушать «умного» Навального и выбирать кандидатов самостоятельно

Руководитель фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский раскритиковал стратегию «умного голосования», которую продвигает блогер Алексей Навальный.

Он присоединился к ряду недовольных предложенной концепцией после новости о судимости кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислава Колмагорова. Вишневский призвал подписчиков своего Telegram-канала представить ситуацию, в которой Колмагоров не снял бы свою кандидатуру, прошел бы в Мосгордуму и стал бы голосовать так, как хотят те, кто сейчас попросил его сняться.

Вишневский призвал делать выбор на голосовании самостоятельно, а не ставить галочки «за тех, на кого указал очередной вождь». Ранее опальный олигарх Михаиа Ходорковский тоже раскритиковал стратегию Навального, но призвал граждан портить бюллетени. Либеральная журналистка Божена Рынска заявила в Facebook, что именно так она и поступит.

Напомним, что парламентские и губернаторские выборы. состоятся я ряде российских субъектов 8 сентября, в единый день голосования.