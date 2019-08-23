Рынска заявила, что «умное голосование» Навального подарит голоса Зюганову и Жириновскому

Российская либеральная журналистка Божена Рынска раскритиковала «умное голосование», которое продвигает блогер Алексей Навальный.

Рынска написала в Facebook, что стратегия «голосуй за любую партию, кроме ЕР» уже не сработает. Ведь «Умное голосование» Навального предлагает голосовать за кого угодно, кроме единороссов, что приведет к голосованию за КПРФ, ЛДПР и СР, сделала вывод Рынска

Она отметила, что представители данных парламентских партий осудили незаконные протесты в Москве, тем самым утратив доверие оппозиции. Журналистка также сообщила в своем посте о намерении испортить избирательный бюллетень.

Также Рынска добавила к посту заявление опального олигарха Михаила Ходорковского, который тоже раскритиковал «умное голосование» и призвал сторонников к порче бюллетеней.

Ранее Божена Рынска выражала поддержку протеже Навального, юристу ФБК и экс-кандидату в МГД Любови Соболь, которая тоже продвигает стратегию «умного голосования». Соболь не допустили до выборов из-за наличия в подписных листах брака, фальшивок и подписей умерших москвичей.