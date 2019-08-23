Беглов вручил награды победителям конкурса «Мой город – мои возможности»

Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» завершил работу в Петербурге 23 августа. Торжество в честь закрытия прошло в спорткомплексе «Юбилейный» состоялась, на нем присутствовал врио губернатора Александр Беглов.

Градоначальник поприветствовал участников мероприятия со сцены и отметил, что этот конкурс является началом общего пути.

«Я вижу здесь талантливых, целеустремленных, молодых людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Правительство Санкт-Петербурга объявило программу: 35 на 35. Это наш выбор — выбор будущего. Программа 35 на 35 — это ваше будущее, ваши возможности. Вместе мы сделаем многое», — заявил Беглов.

Глава Петербурга вручил награды победителям конкурса и авторам лучших проектов Грантового конкурса молодежных инициатив.

Глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец рассказала "Невским новостям", что были определены 30 победителей, половина из которых еще не достигла 35 лет. Их потенциал и энергия перекрывают недостающий им опыт, убеждена она.

В пятницу состоялась встреча наблюдательного совета и совета наставников, которые выразили готовность курировать по несколько победителей и помогать им расти и развиваться.