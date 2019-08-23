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21:57   23 Августа 2019
Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 24 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 24 человек

В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с трубопроводом, в ДТП пострадали 20 человек, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел в 18:30 (17:30 мск). Сообщается, что водитель автобуса «НефАЗ» не справился с управлением. К месту аварии прибыли службы экстренного реагирования.

Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, жертв нет.

На сайте регионального главка МВД сообщили, что авария могла произойти из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 24 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дтп #автобус #ижевск

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