Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 24 человек

В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с трубопроводом, в ДТП пострадали 20 человек, проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел в 18:30 (17:30 мск). Сообщается, что водитель автобуса «НефАЗ» не справился с управлением. К месту аварии прибыли службы экстренного реагирования.

Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, жертв нет.

На сайте регионального главка МВД сообщили, что авария могла произойти из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 24 человек.