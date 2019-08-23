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Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

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21:32   23 Августа 2019
Весь мир

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

Город Хан-Шейхун и несколько деревень на севере сирийской провинции Хама, ранее занятые боевиками, были взяты под контроль правительственными войсками, сообщил генштаб ВС Сирии. Уточняется, что сирийская армия также смогла занять деревни Кафр-Зейту, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас.

ФАН показал первые кадры из освобожденного «Латаминского котла».

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

До освобождения Хан-Шейхун был ключевым форпостом боевиков в Идлибе. Отряды спецподразделений «Силы Тигра» вошли в город после продолжительных столкновений с террористами в его окрестностях. 

Также сообщается, что сирийские военные окружили наблюдательный пункт турецких военных в Муреке. Как пишут зарубежные СМИ, Анкара уже сделала заявление о том, что не будет выводить свои силы с наблюдательных пунктов на северо-западе Сирийской Арабской Республики.

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

В настоящее время Дамаск контролирует большинство территорий республики за исключением Идлиба, окупированного боевиками.

В пятницу Дамаск открыл гуманитарный пункт в районе Суран в северной части провинции Хама, чтобы мирные жители могли выйти из районов, контролируемых боевиками в Хаме и Идлибе.

Накануне ФАН показал видео из Хан-Шейхуна после нескольких дней осады.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #идлиб #турция #весь мир

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