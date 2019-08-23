Путин назвал фестиваль «Спасская башня» востребованным международным проектом

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников фестиваля с его открытием. Как говорится в приветствии, выложенном на сайте Кремля, президент назвал праздник одним из самых востребованных международных проектов и подчеркнул его значимость для культурной и общественной жизни российской столицы.

Фестиваль объединяет военных музыкантов, хоровые, танцевальные, фольклорные коллективы из России и из-за рубежа. Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдёт с успехом и привлечет внимание зрителей.

Мероприятие состоится с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.