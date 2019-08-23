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 Беглов установил сумму нового прожиточного минимума в Петербурге

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21:01   23 Августа 2019
Россия

Беглов установил сумму нового прожиточного минимума в Петербурге

Беглов установил сумму нового прожиточного минимума в Петербурге

Новый размер прожиточного минимума установлен для петербуржцев: он составит 12 584 рубля для трудоспособного населения, 9 303 рубля для пенсионеров и 11 176 рублей для детей.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал 23 августа постановление, определяющее  новый размер прожиточного минимума на душу населения в Северной столице. Документ опубликован на официальном сайте петербургской администрации.

Ранее Минтруд РФ установил по России новый размер прожиточного минимума, выросший по сравнению с предыдущим кварталом 2019 года из-за роста цен на продукты.

30 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям. По его словам, минимум будет рассчитан с учетом конкретной ситуации в каждом регионе.

Беглов установил сумму нового прожиточного минимума в Петербурге

Ранее Кабмин направил 4,3 миллиарда рублей в 13 регионов на выплаты региональных соцдоплат к пенсиям неработающих пенсионеров. Если прожиточный минимум по региону ниже общероссийского уровня, то пенсионер получит федеральную доплату от государства.

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Автор: Тимофей Булочкин
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