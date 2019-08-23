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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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20:33   23 Августа 2019
Россия

Тимати подарит россиянам патриотичные футболки на концерте ко Дню флага РФ

Тимати подарит россиянам патриотичные футболки на концерте ко Дню флага РФ

Участникам праздничного концерта ко Дню флага России в Москве музыкальный лейбл «Black Star» популярного исполнителя Тимати подарит лимитированные патриотичные футболки. Об этом бренд написал в своем Instagram.

День российского флага отпразднуют в столичных парках 24 и 25 августа. В субботу с 14:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова состоится митинг-концерт и флешмоб.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУТБОЛКА ЗА «????????» ⠀ Специально ко Дню флага России @blackstarwear выпустила лимитированную коллекцию футболок с триколором, получить которую сможет любой желающий???? ⠀ Прямо сейчас оставляй в комментариях «????????», приходи на праздничный концерт завтра и бесплатно забирай футболку, показав свой коммент в корнере от @blackstarwear ✔️ Все просто!) ⠀ До встречи 24 Августа в 14:00 ???? ????г.Москва, пр-т. Академика Сахарова

Публикация от BLACK STAR (@blackstarofficial)

 

В парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00 пройдет выступление всадников кавалерии Президентского полка. Также запланирован концерт в Бабушкинском парке и флешмоб в Перовском парке.

Ранее сообщалось, что мероприятие в честь Дня российского флага собрало в Ростове-на-Дону более трех тысяч человек. Подняли российский триколор 22 августа и в Донецке: местные жители писали в соцсетях, что хотели бы видеть флаг РФ над городом всегда. 

Тимати подарит россиянам патриотичные футболки на концерте ко Дню флага РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #политика #митинг #новости #общество #день флага

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