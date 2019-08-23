Тимати подарит россиянам патриотичные футболки на концерте ко Дню флага РФ
Участникам праздничного концерта ко Дню флага России в Москве музыкальный лейбл «Black Star» популярного исполнителя Тимати подарит лимитированные патриотичные футболки. Об этом бренд написал в своем Instagram.
День российского флага отпразднуют в столичных парках 24 и 25 августа. В субботу с 14:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова состоится митинг-концерт и флешмоб.
ФУТБОЛКА ЗА «????????» ⠀ Специально ко Дню флага России @blackstarwear выпустила лимитированную коллекцию футболок с триколором, получить которую сможет любой желающий???? ⠀ Прямо сейчас оставляй в комментариях «????????», приходи на праздничный концерт завтра и бесплатно забирай футболку, показав свой коммент в корнере от @blackstarwear ✔️ Все просто!) ⠀ До встречи 24 Августа в 14:00 ???? ????г.Москва, пр-т. Академика Сахарова
В парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00 пройдет выступление всадников кавалерии Президентского полка. Также запланирован концерт в Бабушкинском парке и флешмоб в Перовском парке.
Ранее сообщалось, что мероприятие в честь Дня российского флага собрало в Ростове-на-Дону более трех тысяч человек. Подняли российский триколор 22 августа и в Донецке: местные жители писали в соцсетях, что хотели бы видеть флаг РФ над городом всегда.