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Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

Первые кадры из освобожденного сирийской армией «Латаминского котла» выложили в сеть

 Джонсон заявил о готовности Британии помочь с лесными пожарами в Амазонии

Джонсон заявил о готовности Британии помочь с лесными пожарами в Амазонии
20:23   23 Августа 2019
Весь мир

Джонсон заявил о готовности Британии помочь с лесными пожарами в Амазонии

Джонсон заявил о готовности Британии помочь с лесными пожарами в Амазонии

Британия готова помочь в тушении пожаров в лесах Амазонии, написал премьер-министр Борис Джонсон в Twitter.

Он написал, что расценивает уничтожающие тропические леса Амазонии пожары как международный кризис и заявил о готовности Великобритании предоставить любую помощь для защиты одного из главных чудес Земли.

Пожары в лесах Амазонии не прекращаются уже в течение трех недель. Их площадь на 84 процента больше, чем в 2018 году. Ситуацию с пожарами в Амазонии также признал международным кризисом французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее Президент Бразилии  Жаир Болсонару обвинил в лесных пожарах экологов и неправительственные организации.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #политика #джонсон #бразилия #весь мир #лесные пожары

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