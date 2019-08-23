Джонсон заявил о готовности Британии помочь с лесными пожарами в Амазонии

Британия готова помочь в тушении пожаров в лесах Амазонии, написал премьер-министр Борис Джонсон в Twitter.

Он написал, что расценивает уничтожающие тропические леса Амазонии пожары как международный кризис и заявил о готовности Великобритании предоставить любую помощь для защиты одного из главных чудес Земли.

Пожары в лесах Амазонии не прекращаются уже в течение трех недель. Их площадь на 84 процента больше, чем в 2018 году. Ситуацию с пожарами в Амазонии также признал международным кризисом французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил в лесных пожарах экологов и неправительственные организации.