Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН

Несколько эксклюзивных материалов Федерального агентства новостей по незаконным митингам оппозиции в Москве помогут Госдуме РФ расследовать случаи иностранного вмешательства в суверенные дела России.

Речь идет о двух материалах авторства Вадима Манукяна, где тот взял интервью у канадской журналистки Евы Бартлетт, посетившей несколько несогласованных акций в Москве и санкционированный митинг-концерт 10 августа. Журналистка сообщала о рекламировании незаконных митингов через американское посольство в России, сообщает ФАН.

Также Манукян со ссылкой на источник из Страсбурга написал о новой западной методике, по которой организовывались несогласованные протестные акции в российской столице 27 июля и 3 августа. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что ему уже поступают новые материалы.

«Новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают в наше распоряжение», — заявил Пискарев на первом заседании комиссии 23 августа.

Депутат также отметил, что комиссия направила необходимые запросы по поводу иностранного вмешательства в правоохранительные структуры и органы государственной власти. Второе совещание парламентариев будет проведено до 8 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили, что намерены сообщить руководителям внешнеполитических ведомств США и Германии о том, как их сотрудники вмешиваются во внутренние дела России. По итогам несогласованных акций 27 июля и 3 августа было открыто 13 уголовных дел, фигурантам предъявляют обвинения в применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках.