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Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН
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20:01   23 Августа 2019
Россия

Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН

Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН

Несколько эксклюзивных материалов Федерального агентства новостей по незаконным митингам оппозиции в Москве помогут Госдуме РФ расследовать случаи иностранного вмешательства в суверенные дела России.

Речь идет о двух материалах авторства Вадима Манукяна, где тот взял интервью у канадской журналистки Евы Бартлетт, посетившей несколько несогласованных акций в Москве и санкционированный митинг-концерт 10 августа. Журналистка сообщала о рекламировании незаконных митингов через американское посольство в России, сообщает ФАН.

Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН

Также Манукян со ссылкой на источник из Страсбурга написал о новой западной методике, по которой организовывались несогласованные протестные акции в российской столице 27 июля и 3 августа. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что ему уже поступают новые материалы.

«Новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают в наше распоряжение», — заявил Пискарев на первом заседании комиссии 23 августа.

Расследовать иностранное вмешательство на митингах помогут Госдуме материалы ФАН

Депутат также отметил, что комиссия направила необходимые запросы по поводу иностранного вмешательства в правоохранительные структуры и органы государственной власти. Второе совещание парламентариев будет проведено до 8 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили, что намерены сообщить руководителям внешнеполитических ведомств США и Германии о том, как их сотрудники вмешиваются во внутренние дела России. По итогам несогласованных акций 27 июля и 3 августа было открыто 13 уголовных дел, фигурантам предъявляют обвинения в применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках.

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Автор: Тимофей Булочкин
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