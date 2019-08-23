Как Россия может симметрично ответить США на испытания «запрещенной ракеты»

Президент России Владимир Путин 23 августа провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Центральной темой встречи стала денонсация договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также последующие испытания США крылатой ракеты наземного базирования. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил озабоченность намерением американцев развертывать ранее запрещенные ракеты в различных регионах мира. Впрочем, Путин дал понять, что Россия не намерена возвращаться в эпоху холодной войны.

«Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент напомнил, что приоритетная обязанность руководства — обеспечить безопасность граждан. Путин поручил Минобороны и другим ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев объяснил «Политике Сегодня», как будет готовится симметричный ответ в условиях, чтоб не втягиваться в новую гонку.

«Речь идет о том, что президент сказал оценить реально угрозы после испытания ракет, которые могут появиться в американских вооруженных силах. В случае их применения, каковы угрозы. Насколько вырастет потенциал, эффективность боевых действий, эффективность уничтожения объектов, на каких дальностях и так далее. Существует целая методика оценки возможностей тех ракет, которые были объявлены, продемонстрированы, испытаны», — объяснил Хатылев.

После односторонней денонсации ДРСМД у вооруженных сил США развязаны руки, заметил собеседник агентства. Для Хатылева очевидно, что американские пусковые установки МК-41 в Румынии могут быть легко переоборудованы под недавно испытанные «Томагавки», которые могут простреливать всю территорию до Урала. Но возросшие возможности американских крылатых ракет не означает, что Россия спешно примется наращивать системы вооружений, уверен военный.

«Адекватные меры — это не значит, что сейчас надо произвести 2 500 ракет, десять каких-то самолетов и так далее. У нас есть эффективный арсенал: станция радиоэлектронной борьбы «Краснуха», станции, которые влияют на работу навигационной аппаратуры. Мы это продемонстрировали в Сирии, когда дроны, теряя координаты, просто падали», — напомнил Хатылев.

Резюмируя, военный эксперт напомнил, что расходы на оборону США и России несоизмеримы, однако бюджет Пентагона обременен необходимостью содержать десятки военных баз по всему миру.

Пентагон 19 августа объявил о состоявшихся испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором РСМД. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.