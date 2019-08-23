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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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20:03   23 Августа 2019
Россия

Концерт Шуфутинского 3 сентября в Москве грозит затмить митинг «оппозиции»

Концерт Шуфутинского 3 сентября в Москве грозит затмить митинг «оппозиции»

Представители оппозиции подали заявку на проведение митинга в столице 3 сентября. Однако москвичей наверняка больше заинтересует другое, более интересное событие, сообщает Nation-news.

Муниципальный депутат Елена Филина, глава штаба Геннадия Гудкова, которого не заригистрировали на выборах в Мосгордуму, Эльвира Вихарева и журналистка Виктория Ивлева подали заявку на проведение 3 сентября шествия от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Очевидно, что митинг не соберет много людей - люди уже устали наблюдать за бурной деятельностью оппозиции.

Также СМИ напоминает, что 3 сентября из всех телефонов и проигрывателей россиян раздается легендарная песня отечественного шансонье – Михаила Шуфутинского с названием "Третье сентября". В связи с приближением знаменательной даты Шуфутинский решил порадовать любителей этой песни и дать концерт в Москве, проинформировала представитель артиста Татьяна Пищиц. Она также подчеркнула, что Шуфутинский далек от политики и то, что дата митинга и его концерт пройдут в один день - совпадение.

Поэтому, по всей видимости, жители столицы предпочтут выходу на митинг поход на концерт известного певца. Тем более, зная, что даже согласованные политические мероприятия оппозиция любит превращать в массовые беспорядки, как это уже происходило 10 августа. Тогда большинство присутствующих посетили акцию только из-за того, что оппозиция пригласила выступить известных реперов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #шуфутинский #мосгордума

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