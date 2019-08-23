Отстранение Кузнецова за допинг назвали в Госдуме «безобразной историей» 

Отстранение российского хоккеиста Евгения Кузнецова после следов кокаина, найденных в его допинг-пробе, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отсутствием «понимания своей ответственности» перед страной.

Экс-хоккеист Фетисов отметил, что отстранение нападающего сборной России Евгения Кузнецова от игры на четыре года Международной федерацией хоккея произошло даже несмотря на лояльное отношение организации к России, которая всегда «морально поддерживала нашу страну».

«У людей нет никакого понимания своей ответственности даже в мыслях. Просто безобразная история, особенно когда мы сейчас пытаемся вернуть имидж российского спорта и тут такой «подарок», — заявил Фетисов в интервью изданию 360.

Фетисов напомнил, что хоккеиста отстранили только от участия в сборной, но в Национальной хоккейной лиге Кузнецов продолжает играть по контракту. Ранее замкомиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщал, что организация не считает кокаин допингом, влияющим на разум спортсмена.

В конце мая Международная федерация приняла решение провести Чемпионат Мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году.