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Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

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Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

 МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

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18:17   23 Августа 2019
Россия

Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Коптевский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Гудкова, недопущенного до выборов в Мосгордуму из-за махинаций с подписными листами, на 10 суток за призыв в Facebook выходить на незаконный митинг 27 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Он также рассказал, что Гудкова признали виновным в организации несогласованной акции. Назначенный срок ареста накладывается на текущий, что означает, что политик проведет под арестом дополнительно шесть суток, пишет ФАН.

30 июля Тверской суд Москвы отправил Гудкова под стражу на 30 суток за анонсирование незаконной акции в Twitter.

Напомним, махинации Гудкова с подписями были раскрыты еще в ходе подписной кампании. Для подделки подписей избирателей политик нанял рисовальщиков автографов. Цех по изготовлению поддельных подписей обнаружили сотрудники полиции

В регистрации на выборах в МГД из-за превышения допустимого числа брака в подписных листах отказали ставленнице блогера Алексея Навального Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускаус, Илье Яшину.

ФАН провел расследование и выяснил, к каким обманным методам прибегала оппозиция в ходе предвыборной борьбы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #арест #общество #гудков #мосгордума

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