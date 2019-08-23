Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Коптевский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Гудкова, недопущенного до выборов в Мосгордуму из-за махинаций с подписными листами, на 10 суток за призыв в Facebook выходить на незаконный митинг 27 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Он также рассказал, что Гудкова признали виновным в организации несогласованной акции. Назначенный срок ареста накладывается на текущий, что означает, что политик проведет под арестом дополнительно шесть суток, пишет ФАН.

30 июля Тверской суд Москвы отправил Гудкова под стражу на 30 суток за анонсирование незаконной акции в Twitter.

Напомним, махинации Гудкова с подписями были раскрыты еще в ходе подписной кампании. Для подделки подписей избирателей политик нанял рисовальщиков автографов. Цех по изготовлению поддельных подписей обнаружили сотрудники полиции

В регистрации на выборах в МГД из-за превышения допустимого числа брака в подписных листах отказали ставленнице блогера Алексея Навального Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускаус, Илье Яшину.

ФАН провел расследование и выяснил, к каким обманным методам прибегала оппозиция в ходе предвыборной борьбы.