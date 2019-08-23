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18:01   23 Августа 2019
Весь мир

Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

Зампред Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук, оценивая в беседе с «Политикой Сегодня» появление в статье The Guardian фото фестиваля Таврида с подписью «Крым. Россия», выразил мнение, что британская газета продемонстрировала объективность.

«Это свидетельствует о глубоких интеграционных процессах, затрагивающих Крым, как субъект Российской Федерации, который интегрируется в общероссийское государственно-правовое и государственно-экономическое пространство», — полагает Форманчук.

Зампред ОП Крыма считает, что The Guardian пока не готова признать Крым российским

«Избитые догмы» об аннексии и оккупации, агрессии России постепенно исчезают из арсенала дальновидных западных политиков спустя шесть лет после крымской весны, что продиктовано новой политической реальностью, полагает эксперт.

«Не думаю, что это уже устойчивая тенденция для той же The Guardian, но сам по себе эпизод хочется рассматривать, как элемент более глубокого отхода к переоценке сложившихся реалий. Тем более, он вписывается в заявление Макрона на встрече с Путиным и других лидеров европейских государств, которые понимают, что без России невозможно сегодня решать вопросы глобальной безопасности», — заключил Форманчук.

В минувший вторник, 20 августа, президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором назвал Россию «очень глубоко европейской страной». Также Макрон отметил прогресс в переговорах с Путиным по многим политическим и экономическим вопросам.

А издание The Guardian, известное критикой присоединения Крыма к России, вероятно, решило поставить на паузу осмысление новой политической реальности, позже удалив из описания вышеупомянутой фотографии название российского полуострова.

Зампред ОП Крыма считает, что The Guardian пока не готова признать Крым российским

Форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. За первые четыре года существования форума в нем поучаствовали 12 тысяч человек. В 2019 году под Судаком открылся фестиваль искусств «Таврида-Арт», на который  зарегистрировались более 45 тысяч человек.

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Автор: Максим Сахаров
#путин #крым #макрон #the guardian

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