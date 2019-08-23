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18:38   23 Августа 2019
Россия

Российский поэт раскритиковал незаконные акции в Москве и ответил актеру Михаилу Ефремову

Российский поэт раскритиковал незаконные акции в Москве и ответил актеру Михаилу Ефремову

Поэт Александр Бойцов посвятил стихотворение несогласованным митингам оппозиции в Москве и творчески ответил актеру Михаилу Ефремову, осудившему административный арест коллеги за съемку видео в полицейской форме.

Бойцов раскритиковал в стихотворной форме незаконные протестные акции, прошедшие в центре столицы 27 июля и 3 августа. Напомним, у одного из участников митинга 27 июля 22-летнего Ивана Подкопаева при задержании после акции полицейские нашли ножи, молоток, противогаз и газовый баллончик.

«С бейсбольной битой молодец, 

С ножом в пакете;

 Шагает строй простых сердец,

Они же дети», — написал Бойцов в стихотворении, опубликованном ресурсом «SM News».

Бойцов сравнил организаторов митинга, призывающих через западные СМИ и соцсети к незаконным мероприятиям, с фашистами. Поэт уверен, что «лидерам протеста» нет дела до тех, чьими руками они «загребали жар» на незаконных акциях. Теперь эти молодые люди стали фигурантами 13 уголовных дел: «Вот так же раньше как скотов, На поле минное, Фашисты гнали пацанов, — Души невинные!», — восклицает он.

Российский поэт раскритиковал незаконные акции в Москве и ответил актеру Михаилу Ефремову

Бойцов также назвал поведение актера Михаила Ефремова неискренним и уличил в «оппозиционности» за деньги. Писатель посоветовал актеру прекратить оправдывать хулиганство коллеги и напомнил, что «нельзя плевать народу в душу».

«Актер хороший ты, кумир,

Как царь – талантливый, блестящий,

Но это только лишь мундир,

Ты – гражданин не настоящий!», — резюмировал Бойцов.

Российский поэт раскритиковал незаконные акции в Москве и ответил актеру Михаилу Ефремову

Ранее Ефремов раскритиковал главу МВД Владимира Колокольцева за административное дело, открытое против своего коллеги  — актера Дмитрия Смолева, севшего на восемь суток за ношение форменной одежды и мелкое хулиганство. Смолев изображал на видео сотрудника ДПС в состоянии наркотического опьянения.

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Автор: Тимофей Булочкин
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