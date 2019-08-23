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 МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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17:38   23 Августа 2019
Россия

МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

В эти выходные в Каракасе запланированы манифестации оппозиционных сил, в ходе которых могут начаться уличные беспорядки, предупредил Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Обострение политической ситуации в Венесуэле произошло после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, чьи назначение на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США и ряд европейских стран.

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с Америкой.

Ряд западных СМИ активно распространял вброс о якобы вывозе «золота Мадуро» российской авиакомпанией, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Каракас для защиты Мадуро. Позже эта ложь была опровергнута, в том числе и теми СМИ, которые эти фейки тиражировали.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #мид рф #беспорядки #венесуэла

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