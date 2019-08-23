Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Местный житель в письме своей сестре назвал «проклятым местом» сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан», подконтрольный американским войскам и их союзникам.

О ситуации в лагере сириец рассказал сестре: он передал письмо через беженцев, которым удалось покинуть лагерь. Текст записки публикуется с разрешения сестры местного жителя, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я с внуками по-прежнему нахожусь в лагере «Рукбан», внучата болеют, нет лекарств, нет нормальной питьевой воды, днем очень жарко. Охрана звереет. Я, сестренка, еще как-то держусь, переживаю за невестку с внуками. Надеюсь, в скором времени выйдем из этого проклятого места, и приеду к тебе. Кроме тебя нам некуда податься. Твой брат», — сказано в письме.

Местные жители находятся на грани гуманитарной катастрофы: медицинская помощь практически не оказывается, многие нуждаются в продуктах питания, воде и вещах первой необходимости. Бывшая жительница лагеря свидетельствовала о распространении болезней и детской смертности в «Рукбане».

رسالة من الركبان pic.twitter.com/gpWIzpppyv — Omar Hussein (@OmarHus29549636) August 23, 2019

Два медпункта в «Эр-Рукбане» — «Тадмор» и «Карьятейн» предоставляют медицинскую помощь только платно, но у большей части населения лагеря нет средств к существованию.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) освободил из лагеря свыше 17 тысяч человек, то есть около 40% проживающих. Ранее в Генштабе РФ возложили ответственность за смерти в «Рукбане» на руководство США, но Вашингтон не принимает меры по разрешению кризиса в лагере.