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 Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 
17:24   23 Августа 2019
Весь мир

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Местный житель в письме своей сестре назвал «проклятым местом» сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан», подконтрольный американским войскам и их союзникам.

О ситуации в лагере сириец рассказал сестре: он передал письмо через беженцев, которым удалось покинуть лагерь. Текст записки публикуется с разрешения сестры местного жителя, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я с внуками по-прежнему нахожусь в лагере «Рукбан», внучата болеют, нет лекарств, нет нормальной питьевой воды, днем очень жарко. Охрана звереет. Я, сестренка, еще как-то держусь, переживаю за невестку с внуками. Надеюсь, в скором времени выйдем из этого проклятого места, и приеду к тебе. Кроме тебя нам некуда податься. Твой брат», — сказано в письме.

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Местные жители находятся на грани гуманитарной катастрофы: медицинская помощь практически не оказывается, многие нуждаются в продуктах питания, воде и вещах первой необходимости. Бывшая жительница лагеря свидетельствовала о распространении болезней и детской смертности в «Рукбане».

Два медпункта в «Эр-Рукбане» — «Тадмор» и «Карьятейн» предоставляют медицинскую помощь только платно, но у большей части населения лагеря нет средств к существованию.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) освободил из лагеря свыше 17 тысяч человек, то есть около 40% проживающих. Ранее в Генштабе РФ возложили ответственность за смерти в «Рукбане» на руководство США, но Вашингтон не принимает меры по разрешению кризиса в лагере. 

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #сирия #политика #новости #общество #весь мир #рукбан

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