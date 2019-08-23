Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

 МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

 Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 
Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

Гудкова арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга 27 июля

 МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе

МИД РФ предупредил россиян о возможных уличных беспорядках в Каракасе
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

Зампред ОП Крыма оценил признание The Guardian полуострова российским

 Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 

Житель «Эр-Рукбана» сообщил о катастрофической ситуации в лагере 
17:20   23 Августа 2019
Россия

Семейный праздник «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа

Семейный праздник «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа

Познавательный телеканал для родителей «Мама» организовал традиционный семейный праздник – костюмированный «Парад колясок», который пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Цветочный джем» в субботу, 31 августа. Участники продемонстрируют детские коляски, оформленные самым необычным образом.

В 2018 году в параде поучаствовали коляски в виде воздушного шара, кареты, сказочных персонажей, космических пришельцев, цветочных клумб, колесниц, бабочек, Змея Горыныча и даже в виде футбольной площадки. Приглашают как взрослых с детскими колясками, так и детей с игрушечными.

Телеканал подготовил подарки и сюрпризы — портативный проектор, бизиборды и функциональные игрушки, сертификат на шопинг, наборы для ухода за малышами. Для участия нужно зарегистрироваться до 30 августа и указать концепцию арт-коляски. В 2019 году «Парад Колясок» пройдет уже в восьмой раз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #россия #дети #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...