Семейный праздник «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа

Познавательный телеканал для родителей «Мама» организовал традиционный семейный праздник – костюмированный «Парад колясок», который пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Цветочный джем» в субботу, 31 августа. Участники продемонстрируют детские коляски, оформленные самым необычным образом.

В 2018 году в параде поучаствовали коляски в виде воздушного шара, кареты, сказочных персонажей, космических пришельцев, цветочных клумб, колесниц, бабочек, Змея Горыныча и даже в виде футбольной площадки. Приглашают как взрослых с детскими колясками, так и детей с игрушечными.

Телеканал подготовил подарки и сюрпризы — портативный проектор, бизиборды и функциональные игрушки, сертификат на шопинг, наборы для ухода за малышами. Для участия нужно зарегистрироваться до 30 августа и указать концепцию арт-коляски. В 2019 году «Парад Колясок» пройдет уже в восьмой раз.