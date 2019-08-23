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Американист назвал идиотизмом футболки от республиканцев с картой Гренландии

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16:49   23 Августа 2019
Весь мир

Американист назвал идиотизмом футболки от республиканцев с картой Гренландии

Американист назвал идиотизмом футболки от республиканцев с картой Гренландии

Политолог, публицист, автор книги «Америка без туземного прищура» Михаил Синельников-Оришак назвал «международным троллингом» новый мерч от Республиканской партии США в поддержку намерения Дональда Трампа купить у Дании Гренландию.

«Я считаю, что эта история раздута. Шансов, что Гренландия в ближайшем обозримом будущем станет частью США, никаких. Это очередной какой-то идиотизм, международный троллинг со стороны Трампа, на который все повелись и который все дружно обсуждают. Ну что ж, это интересно, забавно. Майки, наверное, разойдутся», - поделился своим мнением в комментарии «Политике сегодня» эксперт.

Национальный комитет партии республиканцев выпустил в продажу ограниченным тиражом футболки, на которых Гренландия изображается в составе США. Республиканцы высылают футболки желающим, если последние пожертвуют не менее $25 в поддержку идеи президента Трампа «сделать Америку еще больше». Синельников-Оришак уверен, что данная ситуация никак не отразится на предстоящих президентских выборах в 2020 году, в которых намерен участвовать действующий глава Белого дома.

 

«Те, кто голосовал за республиканцев, они и так будут голосовать за республиканцев. Кто за демократов – и так. В основном весь этот звук для тех, кто на выборы не ходит, чтобы их заманить, но им эта Гренландия абсолютно до фонаря», - не сомневается политолог.

Собеседник агентства добавил, что желание Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, прежде всего, связано с тем, что глава государства хочет соединить в себе четырех президентов США: Рузвельта, Вашингтона, Линкольна и Джефферсона.

«От каждого он берет то, чем они прославились. Вашингтон – собиратель земель, условно говоря. Линкольн – победитель гражданской войны. Джефферсон принимал участие в Декларации независимости. Рузвельт – тот, кто победил великую депрессию. А так как в Трампе тщеславия немерено, он хочет, чтобы в нем было по частичке от каждого из этих президентов. Я и экономическую депрессию побеждаю, и хочу примирить гражданское общество, и как Вашингтон буду земли собирать. В общем, он хочет объять в себе необъятное. Ну, получается, конечно, карикатурно», - резюмировал эксперт.

В августе этого года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах в 2020 году. В этом же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о заинтересованности главы Америки в том, чтобы приобрести Гренландию. По мнению Трампа, для США эта сделка будет полезна в стратегическом плане, а для Дании – в денежном. Власти Дании и Гренландии высказались против сделки.

Американист назвал «международным троллингом» футболки от республиканцев с картой Гренландии

В августе этого года после отказа Копенгагена продавать Гренландию Трамп отменил визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.

В понедельник, 20 августа, в своем Twitter лидер Америки опубликовал фотоколлаж с изображением башни Trump Tower на фоне прибрежного города в Гренландии и пообещал не строить там высотки.

«Обещаю не делать этого в Гренландии», - подписал фото 45-й президент США.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#трамп #республиканцы #дания #футболки #гренландия #мерч

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