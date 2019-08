Американист назвал идиотизмом футболки от республиканцев с картой Гренландии

Политолог, публицист, автор книги «Америка без туземного прищура» Михаил Синельников-Оришак назвал «международным троллингом» новый мерч от Республиканской партии США в поддержку намерения Дональда Трампа купить у Дании Гренландию.

Национальный комитет партии республиканцев выпустил в продажу ограниченным тиражом футболки, на которых Гренландия изображается в составе США. Республиканцы высылают футболки желающим, если последние пожертвуют не менее $25 в поддержку идеи президента Трампа «сделать Америку еще больше». Синельников-Оришак уверен, что данная ситуация никак не отразится на предстоящих президентских выборах в 2020 году, в которых намерен участвовать действующий глава Белого дома.

Not sure what to say about the @NRCC releasing a tshirt displaying the sovereign territory of a close ally, annexed into the United States - thus breaking the unity of the realm for the kingdom; other than it leaves a bitter taste in the mouth of this alliance-veteran #Greenland pic.twitter.com/KzaFRYKzG6