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 Завершено расследование дела против Подкопаева, распылившего газ на митинге в Москве

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16:41   23 Августа 2019
Россия

Завершено расследование дела против Подкопаева, распылившего газ на митинге в Москве

Завершено расследование дела против Подкопаева, распылившего газ на митинге в Москве

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к представителю власти во время несогласованного митинга 27 июля в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте СК.

По версии следствия, 27 июля во время несанкционированной протестной акции в центре столицы Подкопаев скрыл лицо под балаклавой и распылил газовый баллон в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии.

 

Всего 13 активистам предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве, среди них есть и Подкопаев.

СК сообщает, что двое военнослужащих получили химический ожог слизистой обоих глаз и обратились за медицинской помощью. Во время задержания в рюкзаке Подкопаева нашли два ножа, один из которых канцелярский, молоток, противогаз, строительные перчатки, газовый баллончик и плакат.

«Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 22-летнего Подкопаева по горячим следам. Он категорически отрицал причастность к нападению. В ходе личного досмотра у него были изъяты ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он прибыл на акцию», — сообщает СК.

Участнику митинга 27 июля Подкопаеву предъявили обвинение

20 августа СКР завершил расследование еще трех уголовных дел с аналогичным, что и у Подкопаева, составом преступления. Их фигурантами стали трое участников незаконных митингов в Москве — Даниил Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. На организаторов незаконных протестных акций Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Илью Яшина были заведены административные дела.

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Автор: Тимофей Булочкин
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