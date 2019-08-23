Власти Москвы отказали «оппозиции» в проведении митинга из-за мероприятий ко Дню знаний

Столичные власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий, посвященных Дню знаний, проинформировали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

31 августа и 1 сентября в Москве традиционно запланированы мероприятий ко Дню знаний. Для школьников, студентов-первокурсников и их родителей подготовлена обширная программа, в которую входят концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии в центре столицы.

В связи с этим заявителям было отказано в проведении мероприятий в центре Москвы. Помимо этого, указанные заявителями места для проведения акций не соответствуют заявленному числу участников, отметили в пресс-службе.

Еще одной причиной, по которой устроить акцию не представляется возможным - завершение сезона отпусков и торжественные линейки в честь нового учебного года, что обычно отражается на городском движении.

Отмечается, что заявителям предложили устроить митинг 25 августа на проспекте Сахарова,но они отказались.

Стоит отметить, что протестная динамика заметно пошла на спад. У организаторов была возможность собрать митинги 17 и 18 августа, однако они не смогли собрать людей, возможность устроить акцию 25 августа оппозиция отвергла.

Желание представителей оппозиционных сил устроить митинг 31 августа указывает на явную провокацию, ведь это предшествующая 1 сентябрю дата и силы правоохранительных органов сосредоточены на обеспечение порядка и безопасности детей и подростков.

Цель оппозиции очевидна - устроить сборище, которое закончится массовыми беспорядками, ради насыщенной картинки для либеральных и иностранных СМИ, и на этой волне раздувать тему «жестокости полиции», ведь изначальная тема протестов – допуск кандидатов к выборам в МГД уже перестала быть для организаторов митингов актуальной.

Напомним, что ряд «независимых кандидатов», в числе которых Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие не были допущены до выборов из-за выявленных махинаций в ходе подписной кампании. Комиссия выявила в их подписных листах подделки автографов москвичей и подписи «мертвых душ».