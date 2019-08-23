Петербургские профсоюзы высоко оценили работу Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Председатель «Ленинградской Федерации профсоюзов» Владимир Дербин в пятницу, 23 августа, сообщил о важной работе петербургской администрации по снижению темпов роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Ранее во вторник, 20 августа, в третьем раунде дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга Александр Беглов пообещал, что тарифы на коммунальные услуги, которые установили в июле 2019 года, останутся прежними.

По словам Дербина, для профсоюзов важно, чтобы не снизился уровень заработной платы работников сферы ЖКХ. Пока никаких заявлений от общественных организаций не поступало.

«Поэтому мы считаем, что пока двигаемся в правильном направлении, поддерживаем, естественно, эти ситуацию», — добавил Владимир Дербин.

Снизить рост тарифов ЖКХ получилось за счет оптимизации расходов предприятий-поставщиков основных коммунальных ресурсов. Согласно аудиту отрасли, часть затрат носили необоснованный характер, поэтому из тарифной базы убрали такие расходы.

Также в дебатах поучаствовали Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Кандидаты в губернаторы Петербурга обсудили, чего не хватает местным жителям для более комфортной жизни в мегаполисе.

Тихонова считает, что городу нужно развивать строительство, транспорт и экологию. Бортко выступил за кардинальную смену системы власти, а Амосов предложил составить генеральный план по развитию Петербурга и принять решения с учетом мнения жителей.