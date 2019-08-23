Суд принял иск московского метро к организаторам незаконного митинга 27 июля

Коптевский районный суд Москвы в пятницу, 23 августа, принял к производству иск от столичного метрополитена к организаторам незаконного митинга, который состоялся в субботу, 27 июля. Подготовку к разбирательству назначили на 13 сентября.

Ответчиками в иске указали — Илью Яшина, Юлию Галямину, Алексея Навального, Олега Степанова, Владимира Милова, Ивана Жданова и Александра Соловьева. МУП «Московский метрополитен» требует взыскать 53 тысячи рублей. Также «Мосгортранс» просит взыскать с ответчиков 1 218 591 рублей, а «Автомобильные дороги» 11 468 000 рублей.

С середины июля в Москве провели несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД. Хотя в субботу, 10 августа, состоялся согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и закидали машины камнями и разбили окна.