Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ встретится до 8 сентября
Думская комиссия по расследованию вмешательства других государств в суверенные дела России проведет второе совещание до 8 сентября.
По словам главы комиссии Василия Пискарева, депутаты представят результаты своей работы до единого дня голосования. Для совещания комиссии ее члены отозваны из отпусков.
Пискарев сообщил, что в распоряжении комиссии имеется новая информация о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела России. В состав комиссии вошли 12 депутатов.
«Новые факты мы будем сначала сами изучать, а потом вам докладывать. О тех фактах, которые, как мы считаем, не подтверждаются, мы не будем говорить», — сказал Пискарев в интервью Федеральному агентству новостей.
Депутат отметил, что комиссия будет работать открыто, а запросы на получения необходимой информации направлены в правоохранительные органы.
19 августа сообщалось, что материалы, свидетельствующие об иностранном вмешательстве, уже поступают в Думу. В МИД РФ заявили, что внешнеполитическое ведомство намерено сообщить американским и немецким руководителям о том, как их сотрудники вмешиваются в суверенные дела России.