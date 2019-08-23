Сенатор Калашников и бизнесмен Потапенко дали россиянам советы, как сберечь деньги

Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников на круглом столе в пресс-центре НСН, обсуждая ужесточение правил блокировки банковских карт, предрек скорый закат эпохи наличных денег. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

«Все должны понимать, что наличному обороту во всем мире приходит конец. — заверил сенатор. — Не завтра, но я уверяю, что уже послезавтра вы удивитесь, как скоро наличность перестанет существовать».

Чтобы не потерять деньги, парламентарий посоветовал пользоваться исключительно банковскими услугами, а также рассказал о достоинстве криптовалюты.

«Я своим друзьям даю такой совет: на сегодняшний день держать в России деньги можно только в банках с госучастием. Шанс, что они рухнут меньше, чем любой самый большой частный банк. Третье, нельзя хранить на одном счете одном в банке, разные банки в разных валютах и плюс иметь хороший холодный кошелек и хранить часть в криптовалюте», — сказал Калашников.

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко предложил иной вариант сохранения сбережений.

«Переходите на наличные деньги. Наличные не запретят никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что ни одному полковнику Захарченко или генералу ФСБ, которых у нас воз и телега, почему-то ни один из них не хранит у себя в квартирах, тяжелая у них доля, виртуальные деньги. Они хранят в совершенно реальном кэше, как правило, европейском. Смотрите, дорогие наши зрители, на то, как поступают власть придержащие. В чем они хранят и делайте точно также», — заверил Потапенко.

В минувший вторник, 20 августа, Ассоциация банков России предложила блокировать банковские карты клиентов при получении ими подозрительных средств, объяснив необходимость такой меры борьбой с мошенничеством. В Центробанке к такому способу противодействия мошенникам отнеслись скептически.