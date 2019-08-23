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15:57   23 Августа 2019
Россия

«Тролли» Навального мстят ресторану «Армения» за иск на 500 тысяч рублей плохими отзывами

«Тролли» Навального мстят ресторану «Армения» за иск на 500 тысяч рублей плохими отзывами

Известный столичный ресторан «Армения» подвергается нападкам ботов блогера Алексея Навального. По всей видимости, таким образом Навальный мстит за иск на 500 тысяч рублей, который подал владелец заведения к устроителям незаконных акций.

 Проплаченные «оппозицией» тролли целенаправленно понижают рейтинг заведения.

Из-за незаконного митинга 27 июля находящийся на Тверской улице ресторан был вынужден закрыться в прибыльный выходной день, что, конечно, привело к убыткам. Приостановить работу заведения владельцы ресторана решили, чтобы не подвергать клиентов опасности. В связи с убытками владельцы «Армении» подали иск на возмещение ущерба в  500 тысяч рублей к организаторам незаконного митинга. Также ранее сообщалось, что столичные власти предъявили нарушителям штрафы на 13 миллионов рублей.

За справедливое желание возместить ущерб учредители ресторана подверглись серьезной интернет-атаке. За короткий срок боты Навального буквально наводнили Facebook и TripAdvisor негативными отзывами, пишет ФАН.

«Тролли» Навального мстят ресторану «Армения» за иск на 500 тысяч рублей плохими отзывами

 До этого посетители ресторана никогда не жаловались на качество еды, да и столичные критики ресторан хвалили.

«Тролли» Навального мстят ресторану «Армения» за иск на 500 тысяч рублей плохими отзывами  

«Тролли» Навального оторвались и на сервисе 2Gis. До подачи иска 16 августа на этой платформе у ресторана был  один отзыв с пятью звездами. Сейчас там 238 негативных комментариев.

«Тролли» Навального мстят ресторану «Армения» за иск на 500 тысяч рублей плохими отзывами

Напомним, ранее стало известно, что в московском Марьино правоохранители обнаружили цех ботов Алексея Навального. «Тролли», расположившиеся в специально снятой квартире, активно оставляли провокационные комментарии и призывы к беспорядкам в интернете.

Позднее Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на источники в полиции сообщил, что обнаруженная фабрика может быть лишь филиалом большой сети.

Соратники Навального, желающие попасть в Мосгордуму, были не допущены до выборов в связи с выявленными махинациями в ходе подписной кампании. У экс-кандидата в МГД Любови Соболь выявили большой процент брака, дублей и подписи умерших людей. Эксперты считают, что подписная кампания была провалена специально, чтобы был повод организовать незаконные митинги в Москве.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #навальный #общество #иск #несанкционированный митинг

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