Финансовый омбудсмен Медведев сравнил криптовалюту с фантиками Мавроди

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев и первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников поспорили о криптовалюте на пресс-конференции по блокировкам карт в НСН. Поводом стали слова Калашникова, что за криптовалютой - будущее.

- Криптовалюта ничем не отличается от фантиков Мавроди, - возразил Медведев.

- Точно так же, как и билет казначейства банка России, - заметил Калашников.

- Неправда, - не согласился Медведев.

Различие, как объяснил финансовый омбудсмен на примере доллара, в надписи на банкноте.