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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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17:22   23 Августа 2019
Экономика

Финансовый омбудсмен Медведев сравнил криптовалюту с фантиками Мавроди

Финансовый омбудсмен Медведев сравнил криптовалюту с фантиками Мавроди

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев и первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников поспорили о криптовалюте на пресс-конференции по блокировкам карт в НСН. Поводом стали слова Калашникова, что за криптовалютой - будущее.

- Криптовалюта ничем не отличается от фантиков Мавроди, - возразил Медведев.

- Точно так же, как и билет казначейства банка России, - заметил Калашников.

- Неправда, - не согласился Медведев. 

Различие, как объяснил финансовый омбудсмен на примере доллара, в надписи на  банкноте.

«На долларе написано, я сейчас по-русски процитирую, может не совсем точно: Вот эта бумажка годится, чтобы выплачивать долги государственные и частные. Вот из-за того, что эта бумажка годится для выплаты долгов государственных и частных, и все время время возникают долги государственные и частные, эта бумажка чего-то и стоит. На криптовалюте этого не написано», — заметил Медведев. 

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Автор: Анна Смирнова
#деньги #криптовалюта #доллар

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