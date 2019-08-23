Финансовый омбудсмен Медведев сравнил криптовалюту с фантиками Мавроди
Финансовый омбудсмен России Павел Медведев и первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников поспорили о криптовалюте на пресс-конференции по блокировкам карт в НСН. Поводом стали слова Калашникова, что за криптовалютой - будущее.
- Криптовалюта ничем не отличается от фантиков Мавроди, - возразил Медведев.
- Точно так же, как и билет казначейства банка России, - заметил Калашников.
- Неправда, - не согласился Медведев.
Различие, как объяснил финансовый омбудсмен на примере доллара, в надписи на банкноте.
«На долларе написано, я сейчас по-русски процитирую, может не совсем точно: Вот эта бумажка годится, чтобы выплачивать долги государственные и частные. Вот из-за того, что эта бумажка годится для выплаты долгов государственных и частных, и все время время возникают долги государственные и частные, эта бумажка чего-то и стоит. На криптовалюте этого не написано», — заметил Медведев.