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15:53   23 Августа 2019
Россия

Депутат Госдумы считает, что «оппозиция» планирует сорвать День знаний в Москве

Депутат Госдумы считает, что «оппозиция» планирует сорвать День знаний в Москве

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что сторонники Алексея Навального намерены устроить незаконный митинг 31 августа, чтобы бить витрины накануне Дня знаний. Об этом пишет iReactor.

Мэрия столицы не согласовала очередную протестную акцию, которую устраивает «оппозиция». Сторонники Навального и «независимых» кандидатов планировали провести митинг на Тверской улице 31 августа. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города заявили, что проведение шествия по заявленному маршруту создаст большие помехи для транспорта и пешеходов

Депутат Госдумы считает, что «оппозиция» планирует сорвать День знаний в Москве

В качестве альтернативы мэрия предложила другие места и даты, однако оппозиционеры отказались принять предложение. Издание пишет, что это можно объяснить тем, что 31 августа — последний день каникул у школьников и студентов. Многие отправятся за покупками в центр столицы и окажутся в эпицентре беспорядков. 

Депутат Федоров убежден, что таким образом «оппозиция» хочет сорвать День знаний. Он подчеркнул, что их задача — раскачивать ситуацию, «поднимать майдан».

«Митинг специально сделан 31 августа, чтобы бить витрины и поджигать машины накануне Дня знаний. Это все должно закончиться. За эту деятельность навальнисты получают деньги, и к этому надо относиться как к работе пятой колонны в России», — заявил Федоров.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #навальный #мосгордума

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