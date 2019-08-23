Российские родители возмущены планами «оппозиции» испортить 1 сентября незаконными акциями

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в комментарии ФАН заявила, что незаконную акцию «оппозиции», которая, возможно, состоится в столице в субботу, 31 августа, призвана отодвинуть в сторону подготовку к 1 сентября и втянуть детей в опасную авантюру. Столичная мэрия мероприятие не согласовала.

Глава Совета депутатов Гагаринского района Елена Русакова объяснила, что организаторам шествия предложили два маршрута. Первый — по Тверской улице, а второй — по бульварам до проспекта Сахарова, но шествие не согласовали, поскольку организаторы заявили, что количество участников акции составит 40 тысяч человек. Однако ширина проезжей части бульваров на такое количество людей не рассчитана.

Ольга Леткова считает, что участники незаконного митинга помешают москвичам, если перекроют движение. По ее словам, скоро 1 сентября, поэтому для многих родителей это станет серьезной проблемой.

«Нас больше возмущает, что они наших детей постоянно пытаются туда втянуть. Мы даже писали обращение родителям, чтобы они не пускали детей на эти мероприятия. Ими просто манипулируют. Вот это страшнее того, что «оппозиция» перекрывает дороги перед 1 сентября. Детей очень цинично используют в своих политических целях», — считает Ольга Леткова.

10 августа мэрия столицы разрешила не допущенным к выборам в Мосгордуму кандидатам митинговать на проспекте Академика Сахарова, что в итоге обернулось беспорядками после мероприятия.