Сайт «Кандидат-2019» создал политолог для общения кандидатов с москвичами

Новый сайт «Кандидат-2019», посвященный кандидатам в депутаты московского парламента, представил политолог Павел Данилин.

По словам Данилина, главой целью проекта является знакомство избирателей с участниками предвыборной гонки. Политолог утверждает, что даже не всего его коллеги знают, какие кандидаты представлены в их округе, а не занимающиеся политической наукой жители столицы и вовсе не имеют представления о некоторых участниках.

«Есть группа кандидатов, чьи программы опубликованы исключительно в их газетах и листовках. Пришлось добывать эти газеты и нанимать людей для их оцифровки. Есть несколько совсем загадочных людей, надеюсь, мы найдем их следы. Все доступные программы кандидатов мы опубликуем для избирателей», – заявил политолог в Facebook.

Данилин призвал кандидатов в Мосгордуму регистрироваться на портале «Кандидат-2019», заводить личные кабинеты на сайте и отвечать на вопросы избирателей в режиме онлайн, как уже делают многие из участников предвыборной гонки. Политолог также намерен провести в день голосования экзитпол и опубликовать результаты на портале.

Ранее в среду председатель ЦИК Элла Памфилова встретилась с мэром столицы Сергеем Собяниным и обсудила с ним ситуацию с местными выборами, в частности были рассмотрены жалобы и обращения к ЦИК кандидатов от КПРФ.