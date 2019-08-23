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15:01   23 Августа 2019
Россия

Путин наградил главу «Поиска пропавших детей» в Красноярске почетной грамотой

Путин наградил главу «Поиска пропавших детей» в Красноярске почетной грамотой

Главу подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Красноярском крае Оксану Василишину наградили почетной грамотой президента России.

Председатель попечительского совета центра Елена Мильская поздравила коллегу, отметив, что гордится тем, что в состав Национального центра входит организация «Поиск пропавших детей — Красноярск», пишет ФАН. Она вдохновляет других добровольцев как в регионе, так и во всей стране, подчеркнула Мильская.

Организация с помощью Василишиной за шесть лет своего существования стала одной из самых профессиональных подразделений во всей стране и получила множество грамот. Волонтеры центра за прошлый год помогли найти 336 человек, в этом году организация получила 224 заявки о пропаже людей.

Также «Поиск пропавших детей» проводит в школах уроки профилактики пропажи детей и принимает участие в общественной жизни города. Так, в 2018 году волонтеры помогли правоохранителям обеспечить порядок на выборах президента РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #красноярск #общество #волонтеры #поиск людей #мильская

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