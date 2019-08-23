ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки, спонсировавшей ИГ*

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии ликвидировали деятельность религиозно-экстремистской организации, которая спонсировала террористическую группировку ИГ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Организация действовала на территории Калужской области. В нее входили шестеро уроженцев стран Центральной Азии. По указанию эмиссаров ИГ* они собирали и отправляли деньги в Сирию для финансирования террористической деятельности.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ