ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки, спонсировавшей ИГ*
Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии ликвидировали деятельность религиозно-экстремистской организации, которая спонсировала террористическую группировку ИГ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Организация действовала на территории Калужской области. В нее входили шестеро уроженцев стран Центральной Азии. По указанию эмиссаров ИГ* они собирали и отправляли деньги в Сирию для финансирования террористической деятельности.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ