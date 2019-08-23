День флага отпразднуют в московских парках 24 и 25 августа
Москвичи и гости столицы продолжат отмечать День государственного флага РФ в парках, скверах, а также на центральных улицах и площадях. По информации на официальном сайте мэра Москвы, почти на всех крупных площадках в праздничные дни выступят оркестры фестиваля «Спасская башня».
В субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен», а с 14:00 до 18:00 концерт «Герои рядом с нами» и митинг-концерт в честь Дня российского флага. Также в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00 пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
В Бабушкинском парке в 15:00 начнется концерт, а в 19:00 исторический квест. В Перовском парке проведут театральный интерактивный флешмоб. Для детей подготовили развлекательную программу и мастер-классы, а одно из парковых зданий раскрасят в цвета российского триколора.
Вместе с тем, на площадках фестиваля «Цветочный джем» до 25 августа выступят творческие коллективы. Проведут бесплатные мастер-классы, а участники освоят различные художественные техники, создадут авторские принты для футболок.
Белый, синий, красный – три цвета, которые объединяют миллионы россиян! Отмечаем День Государственного флага России концертами, квестами и фестивалямиhttps://t.co/SDTA8o7AQK#Деньфлага #фестиваль #MosRu pic.twitter.com/Rt13jttbIZ— Москва (@moscow) 23 августа 2019 г.