День флага отпразднуют в московских парках 24 и 25 августа

Москвичи и гости столицы продолжат отмечать День государственного флага РФ в парках, скверах, а также на центральных улицах и площадях. По информации на официальном сайте мэра Москвы, почти на всех крупных площадках в праздничные дни выступят оркестры фестиваля «Спасская башня».

В субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен», а с 14:00 до 18:00 концерт «Герои рядом с нами» и митинг-концерт в честь Дня российского флага. Также в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00 пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

В Бабушкинском парке в 15:00 начнется концерт, а в 19:00 исторический квест. В Перовском парке проведут театральный интерактивный флешмоб. Для детей подготовили развлекательную программу и мастер-классы, а одно из парковых зданий раскрасят в цвета российского триколора.

Вместе с тем, на площадках фестиваля «Цветочный джем» до 25 августа выступят творческие коллективы. Проведут бесплатные мастер-классы, а участники освоят различные художественные техники, создадут авторские принты для футболок.