Иск к Гудкову о защите чести и достоинства подал в суд член ОП РФ Ремесло

Иск о защите чести и достоинства на полмиллиона рублей подал в суд член Общественной палаты Илья Ремесло после обвинений в клевете со стороны экс-кандидата в МГД Дмитрия Гудкова.

Ремесло объяснил, что иск касается заявления Гудкова по поводу опубликованных членом ОП РФ данных о наличии подписей мертвых людей в подписных листах экс-кандидата, поданных ранее в избирком.

Из-за поддельных подписей Гудкова, как и его соратников — Илью Яшина, Ивана Жданова и Любовь Соболь, — не допустили до выборов в столичную Думу. Ремесло подал судебный иск, потому что не получил от Гудкова официальных извинений.

«Иск касается заявлений Дмитрия Гудкова о том, что я совершил клевету, когда опубликовал данные о наличии мертвых людей в его подписных листах. Он слово «клевета» употребил несколько раз, обвинил меня во вранье, то есть в совершении неэтичного поступка, обвинил меня в преступлении, потому что клевета в настоящий момент — уголовно наказуемое деяние», — заявил Ремесло в интервью New Inform.

Гудков неоднократно был задержан полицией из-за несогласованных протестных акций в центре Москвы, куда он активно призывал ходить москвичей. 7 августа ЦИК принял решение окончательно отказать в регистрации Гудкову.

Ранее журналисты выяснили, что Гудковы — отец и сын Дмитрий и Геннадий, — оказались представителями «мусорной мафии»: их бизнес тесно связан с криминалом 90-х годов. Коллекторы из личного охранного агентства семьи «вышибают» задолженности у жителей Подмосковья в частном порядке, то есть без надзора Федеральной службы судебных приставов — в ход у «гудковских охранников» идут угрозы физической расправой и порча имущества.