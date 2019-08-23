Масштабное световое шоу в честь Дня флага РФ прошло в Москве

Зрелищное световое шоу в честь Дня флага России состоялось накануне, 22 августа, в Москве. Жители и гости столицы могли полюбоваться гигантскими 3D-проекциями государственного символа, которые зажглись на Большом театре, домах-книжках на Новом Арбате, Останкинской телебашне, зданиях правительства РФ и Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова.

Праздничные мероприятия продолжатся и в предстоящие выходные. В частности, 24 августа состоится митинг-концерт с участием звезд российской эстрады. В качестве гостей приглашены известные спортсмены и Герои РФ и СССР.

Напомним, в этом году российский флаг празднует свое 350-летие.