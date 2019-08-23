Праздник в честь Дня российского флага собрал в Ростове более трех тысяч человек

Более трех тысяч человек посетили праздничные мероприятия в честь Дня российского флага в Ростове-на-Дону. Праздник прошел в парке имени Горького.

Всем гостям мероприятия раздали ленточки с триколором, желающие могли нанести аквагрим в цветах российского флага.

В конце праздника был дан праздничный концерт. Во время номера под песню «Флаг моего государства» активисты развернули перед сценой 50-метровый триколор.

День российского флага отмечается в России 22 августа с 1994 года.

Напомним, что в Москве 24 августа в честь 350-летния государственного флага России по инициативе общественных организаций состоится митинг-концерт. В мероприятии поучаствуют спортсмены, ученые, герои СССР и России, общественные деятели и звезды эстрады. Перед концертом запланировано провести флешмоб «Флаг-рекордсмен».