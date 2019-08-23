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13:42   23 Августа 2019
Россия

Украинский портал удалил оскорбление гимна России по требованию Роскомнадзора

Украинский портал удалил оскорбление гимна России по требованию Роскомнадзора

Администрация украинского новостного портала nv.ua удалила материалы, оскорбляющие государственный гимн России по требованию Роскомнадзора. Соответствубщее распоряжение ведомство получило от Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится на официальном сайте Роскомнадзора.

Надзорное ведомство уведомило интернет-портал о необходимости удалить контент, содержащий оскорбление в адрес российского государственного гимна. 23 августа украинский портал удалил оскорбительный материал со своих страниц.

Накануне сообщалось, что по требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага России.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #роскомнадзор #общество #оскорбление #гимн россии

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