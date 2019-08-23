Украинский портал удалил оскорбление гимна России по требованию Роскомнадзора

Администрация украинского новостного портала nv.ua удалила материалы, оскорбляющие государственный гимн России по требованию Роскомнадзора. Соответствубщее распоряжение ведомство получило от Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится на официальном сайте Роскомнадзора.

Надзорное ведомство уведомило интернет-портал о необходимости удалить контент, содержащий оскорбление в адрес российского государственного гимна. 23 августа украинский портал удалил оскорбительный материал со своих страниц.

Накануне сообщалось, что по требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага России.