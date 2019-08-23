КПРФ выяснит, почему Челябинск не получил качественного Ленина за 17 народных миллионов

Фракция КПРФ Заксобрания Челябинской области поможет товарищам из Гордумы выяснить судьбу 17 миллионов рублей, которые выделил бюджет города на реставрацию памятника Ленину в Челябинске. Об этом «Политике Сегодня» сообщил руководитель фракции — Игорь Егоров.

Отвечая на вопрос о целесообразности прокурорской проверки израсходованных средств на возмутивший жителей Танкограда небрежный ремонт постамента вождю мирового пролетариата, Егоров заверил, что этим вопросом уже занимается коллега из Гордумы Константин Нациевский.

«И мы будем продолжать заниматься. Конечно, будем продолжать выяснять все этапы которые привели к подобной ситуации», — сказал Егоров.

В социальных сетях тем временем жители Челябинска публикуют фотосвидетельства некачественно выполненных работ, сопровождая их гневными комментариями; на плитах постамента хорошо заметны сколы, а стыки грубо заделаны строительным раствором сообщает издание «Курс дела».

«Выделено огромное количество денег, проведен тендер, аукцион. — посетовал Егоров. — Должны были все отремонтировать и привести [в порядок]. Когда привлекаются к этому делу непрофессионалы, мы получаем такую вещь. Ситуация, на мой взгляд, катастрофическая. Ситуацию нужно менять, исправлять. Тот человек, та организация, которая проводила эти работы, должна исправить это все дело».

Памятник Ленину на площади Революции поступил на баланс муниципалитета в 2015 году. По данным администрации Челябинска, содержание монумента обходится горожанам в 309 тысяч рублей ежегодно. Работы по замене гранитной облицовки постамента, стоимостью 14,8 миллионов рублей, пермская компания «Евразия-Сервис» завершила в ноябре 2018 года.