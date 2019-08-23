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13:49   23 Августа 2019
Россия

Беглов подписал распоряжение о присуждении премии имени Александра Невского

Беглов подписал распоряжение о присуждении премии имени Александра Невского

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о премии имени Александра Невского. Названы десять лауреатов, а сама церемония награждения состоится 12 сентября. Об этом пишут «Невские новости». 

Премия была учреждена в прошлом году. Инициатором этого стал Фонд соцподдержки граждан и ветеранов Великой Отечественной войны имени князя Александра Невского и региональная общественная историко-патриотическая организация «Санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена Александра Невского».

Награда присуждается за личные свершения в области укрепления народного единства, сохранение культурного и исторического наследия города, продвижение социально значимых идей.

Всего в премии существует шесть номинаций: «Патриотизм», «Созидание», «Служение», «Единство и мужество», «Возрождение» и «Благотворительность».

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #история #беглов #премия

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