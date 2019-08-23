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13:25   23 Августа 2019
Весь мир

Джонсон ногой показал Макрону, кто в Brexit хозяин

Джонсон ногой показал Макрону, кто в Brexit хозяин

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Эксперт по деловому этикету Альбина Холгова расценила жест Джонсона как обычную манипуляцию.

 

«Я полагаю, что это какая-то манипуляция. У политиков это часто встречается. Например, политик невысокого роста часто хлопает по плечу политика высокого роста. Таким образом, он пытается сказать ему, что с ним наравне», - предположила эксперт в беседе с «Политикой сегодня».

Известно, что лидеры двух соседних стран на встрече не обошли стороной вопрос выхода Великобритании из состава ЕС. Макрон, в свою очередь, требование Джонсона о фундаментальном пересмотре британской сделки по Brexit отклонил.

Джонсон ногой показал Макрону, кто в Brexit хозяин

После чего «британский Трамп» и поставил ногу на столик между диваном и креслом, где сидели оба политика. Проанализировав опубликованные в социальных сетях кадры, Альбина Холгова назвала две причины, по которым Джонсон мог повести себя таким образом.

«Сложный жест. Это настолько быстро происходит. Либо это демонстрация своего превосходства, либо это элементарная, не то, чтобы неряшливость… Небрежность. Если бы этот жест был продолжительным, то, безусловно, это было бы унизительно. Но они сидят, улыбаются», - отметила эксперт.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля 2019 года, заняв пост своей предшественницы Терезы Мэй.

Многим он стал известен эксцентричным поведением на публике и неоднозначными поступками. Например, в этом году в ходе июльского заседания Еврокомиссии политик продемонстрировал неэффективность брюссельской демократии на примере копченого лосося в вакуумной упаковке. Размахивая рыбой, Джонсон сетовал на то, что, согласно нынешним европейским стандартам, каждая рыба должна пересылаться по почте в пластиковом пакете с ледяной подложкой, что приводит к потере прибыли производителями.

В 2012 году на торжественной церемонии открытия Олимпиады Борис Джонсон планировал эффектно поприветствовать британский народ, проехав несколько метров на подвесном тросе. Однако трос заклинило, и Борису пришлось некоторое время повисеть над толпой с флажками в руках. В том же году шансы в будущем занять премьерский пост Джонсон сравнил с возможностью быть запертым в холодильнике или превратиться в оливку.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#brexit #борис джонсон #эммануэль макрон #этикет

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