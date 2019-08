Джонсон ногой показал Макрону, кто в Brexit хозяин

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Эксперт по деловому этикету Альбина Холгова расценила жест Джонсона как обычную манипуляцию.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4