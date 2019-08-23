США давно создавали запрещенное ДРСМД оружие

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что Москва и ранее знала о создании американской стороной оружия, которое запретили Договором о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, США уже длительное время создают оружие, запрещенное ДРСМД, и РФ об этом знает.

«Неоднократно указывали на это нашим партнерам», — добавил президент в ходе оперативного совещания с постоянными членами СБ.

В пятницу, 2 августа, ДРСМД прекратил действие. В начале 2019 года США не только объявили, что Вашингтон выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но и обвинили Москву в длительном нарушении. Российская сторона обвинения отвергла.

В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Хотя Москва неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у РФ остались «весьма серьезные вопросы» к США по поводу выполнения ДРСМД американской стороной.