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13:14   23 Августа 2019
Россия

США давно создавали запрещенное ДРСМД оружие

США давно создавали запрещенное ДРСМД оружие

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что Москва и ранее знала о создании американской стороной оружия, которое запретили Договором о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, США уже длительное время создают оружие, запрещенное ДРСМД, и РФ об этом знает.

«Неоднократно указывали на это нашим партнерам», — добавил президент в ходе оперативного совещания с постоянными членами СБ.

В пятницу, 2 августа, ДРСМД прекратил действие. В начале 2019 года США не только объявили, что Вашингтон выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но и обвинили Москву в длительном нарушении. Российская сторона обвинения отвергла.

В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Хотя Москва неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у РФ остались «весьма серьезные вопросы» к США по поводу выполнения ДРСМД американской стороной.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #общество #дрсмд

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