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13:11   23 Августа 2019
Россия

Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД

Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что единственная цель американской стороны при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прикрыть работы, которые Вашингтон проводил в нарушение ДРСМД. По его словам, США изначально планировали выйти из договора.

«Как всем теперь очевидно, единственная цель США — прикрыть работы, проводимые Вашингтоном в нарушение договора, и выйти из него»,  — сказал президент РФ на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

В заседании СБ РФ поучаствовали премьер Дмитрий Медведев, председатели Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны, директор СВР и вице-премьер Юрий Борисов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #путин #общество #дрсмд

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