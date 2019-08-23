Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что единственная цель американской стороны при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прикрыть работы, которые Вашингтон проводил в нарушение ДРСМД. По его словам, США изначально планировали выйти из договора.
«Как всем теперь очевидно, единственная цель США — прикрыть работы, проводимые Вашингтоном в нарушение договора, и выйти из него», — сказал президент РФ на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
В заседании СБ РФ поучаствовали премьер Дмитрий Медведев, председатели Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны, директор СВР и вице-премьер Юрий Борисов.
#Полянский: C первого дня выхода из ДРСМД, из уст официальных лиц #США стали звучать угрозы. Они не оставляли сомнения в том, что #Вашингтон, во-первых, именно к этой ситуации и стремился, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал #ДРСМД уже давно. pic.twitter.com/0rDVMVkZ9F— Russian Mission UN (@RussiaUN) 22 августа 2019 г.