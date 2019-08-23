Ракеты США у российских границ затрагивают интересы РФ, заявил Путин

Размещение Вашингтоном новых ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе затрагивает коренные интересы России из-за близкого расположения границ страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

«Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», — цитирует Путина официальный сайт Кремля, на котором размещена стенограмма совещания.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ ответит на американские действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе после намерений Вашингтона ослабить позиции России и Китая в Юго-Восточной Азии. В качестве ответных мер было решено создать в Восточном военном округе зенитную ракетную бригаду и смешанную ракетную дивизию.

О напряженной обстановке по западному стратегическому направлению сообщал 21 августа глава российского Минобороны. Он обратил внимание на усилие военной мощи НАТО на территории Восточной Европы, размещение альянсом систем противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также сотрудничество НАТО с Швецией и Финляндией.