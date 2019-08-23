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12:52   23 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что Россия не втянется в гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не втянется в гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не желает и не будет втягиваться в гонку вооружений.

Стенограмма совещания президента с постоянными членами Совета Безопасности опубликована на сайте Кремля.

«Мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в гонку вооружений», — подчеркнул он.   

Кроме того, глава России отметил, что страна по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.

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Автор: Олег Королев

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